Ritrovato dopo 36 ore di ricerche in Valle Gesso: "Devo la mia vita ai soccorritori"

***

Gentile direttore,

Sento la viva necessità di manifestare la mia sincera gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche in Valle Gesso, riportandomi a casa dopo 36 ore.

Sono state ore di paura e smarrimento, che hanno potuto avere fine grazie alla dedizione, alla professionalità e alla generosità di tutti i soccorritori che, senza risparmiarsi, hanno battuto sentieri, sorvolato con elicotteri e droni ampie zone, impegnandosi con tenacia per trovarmi.

Non dimenticherò tutti coloro che si sono mobilitati per la mia salvezza e che, grazie alle differenti competenze di ciascuno, hanno contribuito a riportarmi a valle, alla vita, ai miei affetti.

Infine, mi sia permesso porgere un ringraziamento particolare alla Regione Piemonte che ha garantito con prontezza ed efficacia il coordinamento delle operazioni, dimostrando l'eccellenza di un sistema di soccorso capace di unire organizzazione e spirito di servizio.

E ancora un grazie sincero al Soccorso Alpino Speleologico Piemontese, al Soccorso Alpino Guardia di Finanza Comando di Cuneo, all'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, ai Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Cuneo, ai Vigili del Fuoco Nucleo Volo di Torino, ai Carabinieri, a Cuneo Trekking e alla Gendarmeria francese.

A tutti voi, istituzioni, soccorritori, volontari e amici ricolgo un immenso grazie: mi avete salvato la vita e ridonato fiducia.

Con infinita riconoscenza.

Alessandro Buzzago