Unitre di Fossano, dal 29 settembre aprono le iscrizioni al nuovo anno accademico

Lunedì 29 settembre 2025 l’Unitre di Fossano dà il via alle iscrizioni per il nuovo anno accademico.
27 corsi, 39 laboratori, 9 eventi in sede, 4 concerti, 4 viaggi Erasmus+ e altri viaggi nei dintorni, 3 spettacoli teatrali, 2 spettacoli d’opera: questa è l’offerta dell’Unitre di Fossano per l’anno accademico 2025-26, il 44° dalla fondazione.
La sede Unitre – via Salita al Castello 4, Fossano - sarà aperta per le iscrizioni da lunedì 29 settembre a venerdì 10 ottobre con il seguente orario:
29 settembre orario continuato dalle 9.00 alle 17.30 (solo primo giorno)
Dal 30 settembre al 3 ottobre (prima settimana): dalle 9.00 alle 11.30 - dalle 15.30 alle 17.30
Dal 6 al 10 ottobre (seconda settimana): solo mattino dalle 9.00 alle 11.30
La quota associativa è di € 70 per un anno di attività.
Info: www.unitrefossano.it info@unitrefossano.it tel. O172.636464