Scuole e corsi | 22 settembre 2025, 10:39

Unitre di Fossano, dal 29 settembre aprono le iscrizioni al nuovo anno accademico

Rimarranno aperte fino a venerdì 10 ottobre

Immagine di repertorio

Lunedì 29 settembre 2025 l’Unitre di Fossano dà il via alle iscrizioni  per il nuovo anno accademico.

27 corsi, 39 laboratori, 9 eventi in sede, 4 concerti, 4 viaggi Erasmus+ e altri viaggi nei dintorni, 3 spettacoli teatrali, 2 spettacoli d’opera: questa è l’offerta dell’Unitre di Fossano per l’anno accademico 2025-26, il 44° dalla fondazione.

La sede Unitre – via Salita al Castello 4, Fossano - sarà aperta per le iscrizioni da lunedì 29 settembre a venerdì 10 ottobre con il seguente orario:

29 settembre orario continuato dalle 9.00 alle 17.30 (solo primo giorno)

Dal 30 settembre al 3 ottobre (prima settimana): dalle 9.00 alle 11.30 - dalle 15.30 alle 17.30

Dal 6 al 10 ottobre (seconda settimana): solo mattino dalle 9.00 alle 11.30

La quota associativa è di € 70 per un anno di attività.  

Info: www.unitrefossano.it  info@unitrefossano.it  tel. O172.636464

