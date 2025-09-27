Pnrr, Bergesio (Lega): "Con 2 miliardi aggiuntivi sui Contratti di Filiera, il Governo da risposte concrete all'agricoltura italiana"

L'aumento di 2 miliardi di euro per i Contratti di Filiera agroalimentare, che porta la dotazione complessiva a 4 miliardi, è la dimostrazione più chiara della visione strategica dell’attuale Governo per il nostro settore primario. Non si tratta solo di cifre, ma di un investimento concreto per garantire un futuro di prosperità e stabilità, rendendo i nostri prodotti più competitivi e assicurando un reddito più equo e giusto ad agricoltori, allevatori e pescatori. La Lega è orgogliosa di questa inversione di rotta che pone finalmente l'agricoltura al centro dello sviluppo economico nazionale”.



La dotazione di risorse PNRR dedicate all'agricoltura è stata più che raddoppiata, passando da 3,6 miliardi di euro previsti nel 2021 agli attuali 8,5 miliardi.

"Siamo di fronte ad un risultato straordinario. La decisione presa in Cabina di regia PNRR di incrementare di 2 miliardi la misura 'Contratti di Filiera' dimostra che il Governo non solo ascolta le esigenze del settore, ma premia l'efficacia delle misure. I Contratti di Filiera sono uno strumento fondamentale per la modernizzazione e lo sviluppo. Sono la via maestra per sostenere le nostre imprese dalla produzione alla trasformazione, fino all'arrivo sui mercati, tutelando le aziende dalle pratiche sleali e innalzando la qualità complessiva”, aggiunge il

Senatore.



Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato e responsabile Dipartimento Agricoltura della Lega, sottolinea anche l'importanza del successo riscosso dalla misura, che ha già finanziato oltre 63 progetti con oltre 1.000 imprese coinvolte: "Questo rifinanziamento massiccio, che porta la dotazione totale a 4 miliardi, ci permette di finanziare lo scorrimento delle graduatorie e dare risposte a tutti quei progetti meritevoli che rischiavano di restare bloccati. Diamo la possibilità alle imprese di investire in digitalizzazione, innovazione ed efficientamento energetico per una maggiore produttività e sostenibilità”.



Oltre al potenziamento delle filiere, un'attenzione particolare è stata data alla misura "Parco Agrisolare".

"Abbiamo voluto rafforzare anche il Parco Agrisolare, destinandovi somme che abbiamo risparmiato da altre misure pur raggiungendo tutti i target. Questa è una scelta strategica e di buon senso - spiega ancora Bergesio -. L'obiettivo è duplice: permettere alle nostre imprese agricole di abbattere i costi di produzione, riducendo drasticamente la bolletta energetica, e contribuire in modo significativo alla transizione ecologica”.



"Il punto cruciale - afferma il parlamentare- è che questa energia verde si produce utilizzando gli impianti e le infrastrutture esistenti delle aziende agricole, come i tetti, senza sottrarre prezioso suolo alla produzione di cibo. Questa è la ricetta della Lega e del Governo dí centrodestra: crescita economica, tutela ambientale e sovranità alimentare procedono di pari passo, senza cedere a visioni ideologiche che sacrifichino la nostra capacità produttiva”.



Bergesio ribadisce: "I risultati ottenuti in agricoltura parlano chiaro: il settore ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita del PIL italiano, con un aumento del +2% di valore aggiunto nel 2024. Il reddito dei nostri agricoltori è quello cresciuto di più in Europa, e le esportazioni agroalimentari hanno toccato il record storico di 70 miliardi di euro. Questi non sono semplici numeri, sono il segno che stiamo percorrendo la strada giusta per garantire un futuro di maggiore serenità e competitività al nostro settore primario”.



"Ringrazio il Governo ed il Ministro dell'agricoltura Lollobrigida per aver accolto e tenuto in considerazione le nostre istanze. Continueremo a lavorare e a confrontarci costantemente con le istituzioni e le organizzazioni di categoria, perché l'agricoltura è l'elemento essenziale che crea ricchezza, lavoro e garantisce la nostra sovranità alimentare ed energetica nazionale”, conclude il Senatore Bergesio.