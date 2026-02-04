Il Comune di Priocca presenta il bilancio di previsione 2026 e le attività future

Festa di San Sebastiano, posticipata di qualche giorno, ma con ottima partecipazione di cittadini, domenica 1 febbraio a Priocca.

L’Amministrazione comunale ha indetto una seduta pubblica in Sala del Consiglio, dopo la S. Messa celebrata da Don Andrea Chiesa, nominato parroco nel paese roerino nell’ottobre scorso.

Per la sindaca Enrica Ponte e per la giunta comunale, al secondo anno di lavoro nella comunità, è stata l’occasione di incontrare i cittadini, presentare il Notiziario 2026, ricco di approfondimenti, report e programmi futuri, e per fare il punto della situazione nei vari ambiti in cui si muove il Comune roerino, che conta una popolazione di 2015 persone a fine 2025.

(Enrica Ponte, sindaca Priocca)

“Sono molto contenta della risposta dei priocchesi, anche quest’anno numerosi a questo incontro con l’amministrazione comunale. Ho raccontato e relazionato su tutte le attività e i progetti che abbiamo portato avanti nell’anno appena concluso, ricco di tanti avvenimenti come l’arrivo di Don Andrea, che ha sostituito Don Antonio Marchisio, che per fortuna continua ad essere presente nella vita del nostro paese. Ho illustrato i lavori pubblici in corso, fra cui l’ambizioso progetto dei lavori nel salone polifunzionale, in parte cominciati, e che offriranno uno spazio in sicurezza per associazioni, scuole, attività culturali, incontri e convegni”.

Purtroppo ancora nessuna novità per la rotatoria di località Peso. L’incrocio fra la SP2 e via Pirio ha registrato ultimamente altri due incidenti ed è molto pericoloso, soprattutto in situazioni di scarsa visibilità o asfalto bagnato:

“Siamo in costante collegamento con la Provincia e sollecitiamo la messa in sicurezza e un intervento importante a fronte dei numerosi sinistri che avvengono in quel crocevia. Abbiamo mantenuto un fondo vincolato di 100mila euro e l’acquisto di una casa limitrofa, che sarebbe da abbattere per far posto alla rotatoria, e predisposto un progetto per migliorare la segnaletica in attesa della costruzione definitiva della rotatoria”.

Per quanto riguarda l’arredo urbano ci sono delle novità.

“Il Roero sta attraversando un periodo in cui le amministrazioni collaborano molto e fanno squadra, ottenendo risultati preziosi come territorio. Ci sono molti progetti comuni ai quali partecipiamo, ad esempio il Bando Stars della Fondazione CRC. Con i fondi sostegno coesione abbiamo ottenuto un contributo per l’acquisto di arredi urbani di prossima installazione. Inoltre abbiamo completato i lavori su viale Regina terminando l’illuminazione in una zona di recente riqualificazione. Con le Scuole c’è un’ottima collaborazione, le attività scolastiche ed extra-scolastiche come trasporto, assistenza alle autonomie, doposcuola, mensa, sono garantite e con le insegnanti siamo spesso coinvolti con piacere a eventi e iniziative”.

La manutenzione delle strade è sempre un capitolo di spesa pesante per i bilanci comunali.

“Nel 2025 abbiamo riservato una cifra considerevole per una serie di manutenzioni necessarie alla sicurezza, ma quest’anno dovremo fare altrettanto con un’attenzione particolare agli asfalti, che in diverse parti della nostra rete stradale necessitano interventi importanti di bitumatura. Non abbiamo particolari problemi sulla raccolta rifiuti, in linea di massima garantiamo ai cittadini un servizio tempestivo e abbiamo terminato i posizionamenti dei sistemi di videosorveglianza, con 17 telecamere che monitorano il nostro territorio garantendo una copertura davvero estesa e quasi capillare”.

Il cambio di gestione della 'Residenza Santo Stefano' è stato accolto molto positivamente.

“La gestione della struttura è cambiata nel 2025 e da subito c’è stata sintonia e collaborazione con la nuova amministrazione. La Residenza Santo Stefano occupa un edificio nuovo, molto bello, e svilupperemo senz’altro progetti congiunti per migliorare un servizio davvero necessario alla comunità. In corso anche il progetto per i giovani, intitolato 'Trame', realizzato insieme ai vicini comuni di Castagnito, Magliano Alfieri, Guarene, Corneliano e Piobesi, i progetti +Api e Spazzamondo, Salute in Piazza, Creativamente Roero”.

(Le autorità presenti alla festa della Casa di riposo)

Aggiungendo la CER Roero.

“Sollecitiamo chi non l’avesse ancora fatto ad aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile Roero, che è stata premiata come 'Comunità Energetica dell’Anno': più persone si iscrivono e più vantaggi si otterranno”.

Infine, un plauso ad associazioni e volontari.

“Un sindaco e un Comune come il nostro non può fare a meno delle associazioni, che sono il suo cuore pulsante e che non ringrazieremo mai abbastanza. Per cui esprimo la mia più sincera gratitudine a Pro Loco, Biblioteca Civica, Gruppi Alpini e Bersaglieri, Protezione Civile, Bocciofila, Gruppo del banco di beneficenza, Avis, Gruppo Antichi mestieri, Corale, tutti impegnati in attività fondamentali per la vita di Priocca. Ovviamente ringrazio la mia squadra e tutti i dipendenti comunali, sempre disponibili, non solo nell’ordinario, ma anche alla partecipazione ai necessari corsi di formazione. Come ho scritto sul notiziario 'amministrare è un servizio, un onere ma anche un onore: presentarmi come sindaco di Priocca mi riempie e mi riempirà sempre di orgoglio”.

Il comune di Priocca ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, che si è aperto con una cassa stimata per 950mila euro ed entrate correnti complessive che si assestano sui 1,48 mln di euro, con 1,42 mln destinati al finanziamento dell’Ente e ai servizi essenziali, e 70milla euro destinati a investimenti e opere pubbliche.

La popolazione, in leggero calo negli ultimi due anni, è composta da 1004 maschi e 1011 femmine, con 133 cittadini stranieri o comunitari. Nel 2025 a fronte di 10 nascite ci sono state 29 morti, con 86 immigrati e 124 emigrati.