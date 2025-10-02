Edizione locale
Curiosità
In Breve
giovedì 02 ottobre
Nonni e Angeli custodi: stessa festa, stesso amore
Domenica ad Alba si accende il Palio degli Asini: "Un’edizione che punta a coinvolgere tutta la città”
Il 2 ottobre è la festa dei nonni, gli angeli custodi di tutte le famiglie (Foto)
Incontri ravvicinati con il gambero rosso della Louisiana, niente di tenero… anzi
Il 2 ottobre è il Pollo arrosto day che celebra nonni e cucina della tradizione
Ottobre è il Mese della storia dei neri nel Regno Unito
mercoledì 01 ottobre
A Saluzzo e Fossano nascono i Centri del Riuso: ridare valore agli oggetti, tutelare l’ambiente e creare inclusione sociale
Superluna il 7 ottobre, l'evento in arrivo: cosa c'è da sapere
Livio Tranchida sarà Commendatore, una delle più alte onorificenze della Repubblica
Savigliano: terminato il restauro di una carrozza d'epoca del Comune
Accadeva un anno fa
Cronaca
Rapina in villa a Tarantasca ai danni di una nota famiglia di imprenditori nel settore della frutta
Sanità
Piemonte, il 7 ottobre al via la campagna vaccinale contro l'influenza: tutte le informazioni
Attualità
Domenica il Palio degli Asini di Alba. Brichet punta al tris: "Vogliamo entrare nella storia"
Curiosità
02 ottobre 2025, 09:16
Nonni e Angeli custodi: stessa festa, stesso amore
La vignetta di Danilo Paparelli
Danilo Paparelli
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Copertina
Il Mercoledì
