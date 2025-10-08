Guido Crosetto operato al Fatebenefratelli: "È in buone condizioni"

Il ministro Guido Crosetto: ha compiuto 62 anni lo scorso 19 settembre

Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato - riferisce il Ministero della Difesa - l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico.

Diversi i messaggi di augurio al politico marenese. Tra questi il "Forza Guido!" postato dalla premier Giorgia Meloni.

"Un sincero augurio di pronta guarigione al ministro Guido Crosetto, con l’auspicio che possa presto rimettersi in piena salute. Grazie per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall’operazione", ha scritto il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.

"All’amico Guido Crosetto un abbraccio forte e sincero e i migliori auguri di buona guarigione", ha scritto sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.