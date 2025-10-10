DDL Semplificazioni, Coldiretti Cuneo: "Positivo il via libera ai droni in agricoltura"

Coldiretti Cuneo esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al disegno di legge “Semplificazioni”, che dà il via libera all’utilizzo dei droni in agricoltura. Il testo del disegno di legge passa ora alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

“Le nuove tecnologie permettono di ottimizzare l’uso delle risorse e di migliorare l’efficienza delle operazioni, riducendo i consumi energetici grazie all’impiego di attrezzature di precisione. Una rivoluzione che offre anche nuove opportunità di lavoro, creando una nuova generazione di professionisti. Proprio il lavoro del dronista, infatti, è fondamentale per operazioni quali la mappatura dei terreni e la concimazione aerea”, commenta Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Questa decisione accoglie le richieste di Coldiretti e va nella direzione di rendere l’agricoltura italiana sempre più all’avanguardia nell’impiego delle nuove tecnologie, razionalizzando l’uso delle risorse e affrontando le sfide poste dai cambiamenti climatici”, aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.