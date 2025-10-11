Svelato il cantiere della nuova palestra e del ristorante didattico all’Istituto Velso Mucci di Bra [FOTO e VIDEO]

La Provincia di Cuneo sta investendo in modo oculato per andare incontro alle esigenze del territorio, usufruendo dei fondi ministeriali del PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza). È infatti in programma, entro il prossimo anno, la realizzazione di sei nuove scuole e di quattro palestre, di cui una a Bra.

Proprio quest’ultima struttura, interrata e ricavata dall’abbattimento di quello che fu in origine un seminario vescovile realizzato del 1780, sarà infatti a beneficio degli studenti dell’istituto professionale statale Velso Mucci di via Craveri.

Non solo: sul tetto piano della stessa, posto a un’altezza di 7,10 metri di altezza dalla superficie della palestra, sarà anche realizzato un ristorante didattico. Tutto il progetto ha avuto il parere favorevole della Soprintendenza. Quasi 2milioni 200 mila euro l’importo complessivo di tutte le operazioni che si dovranno concludere verosimilmente entro marzo 2026.

“Per i progetti su Bra abbiamo messo sul piatto 15 dei 70 milioni a disposizione, denotando sensibilità e interesse verso questo territorio. – lo ha sottolineato ieri, direttamente dal cantiere nel quale stanno procedendo a passo spedito le operazioni, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo - Il PNNR, anche con la nuova palestra al Velso Mucci e al ristorante didattico, ha posto grandi sfide di crescita in un percorso che si arricchirà ulteriormente di strutture nel nostro territorio. Definiremo poi una ‘cabina di regia’ per far il punto dell’avanzamento di questi ultimi lavori, con amministrazione e progettisti, a novembre”.

A visionare i lavori in stato di avanzamento era presente ovviamente anche il sindaco braidese Gianni Fogliato, in una zona che gli evoca anche ricordi da ragazzino, l’ex campetto dell’oratorio Sant’Andrea a due passi dalla Zizzola e proprio vicino al Velso Mucci: “Oltre all’istituto Guala, polo tecnico che vanta un migliaio di alunni, per cui sono stati già investiti fondi per realizzare strutture sportive adeguate, ora stiamo procedendo, grazie alla Provincia, all’ampliamento in tal senso del Velso Mucci. Insieme a piazza Arpino e alla zona di Madonna dei Fiori Bra avrà quello che definirei in piena regola un ‘campus sportivo’ capace di coinvolgere una portata non indifferente di sportivi. Sul tetto della prossima nuova palestra del Velso Mucci, invece, ci potrà essere la possibilità, con le dovute autorizzazioni, di riservare l’area a luoghi di degustazione e cene all’aperto per il pubblico, in un luogo unico e magnifico come il nostro centro storico”.

Il progettista e direttore dei lavori Marcello Lusso spiega il luogo fisico nel quale si sono ritrovati con lui per l’occasione addetti ai lavori, giornalisti e autorità, esponendo alcune caratteristiche tecniche: “Ora ci troviamo sul tetto piano della palestra, con un’area di oltre 60 metri quadrati (della misura di 20 metri il lato corto e 33 il lungo), che sarà adibito in parte a giardino pensile, in parte pavimentato, dove sarà possibile attrezzare gli spazi con pergole e sedie per il ristorante didattico nei mesi primaverili. Sono previste delle aiuole con piante aromatiche da utilizzare per i piatti preparati dai ragazzi dell'alberghiero. Sarà inoltre da regolamentare l'utilizzo dell'area all'aperto e della palestra avendo due accessi, uno da vicolo Fossaretto e l'altro dal cortile interno dell'I.P.S. Velso Mucci da via Craveri”.

Le dichiarazioni di Robaldo, Fogliato e Lusso (GUARDA IL VIDEO)

Per il progetto della palestra Velso Mucci gli operatori attivi sono numerosi, senza dimenticare, come sottolinea il sindaco Fogliato “la Protezione Civile che sta governando per la sicurezza dei cittadini via Guarnieri, dato il grande periodo di manovre di cantiere che proseguiranno ancora per i mesi a venire”.

Responsabile unico del procedimento è Mirella Francolini; il progettista e direttore dei lavori architettonici, nonchè coordinatore della sicurezza Marcello Lusso.

Il dirigente del settore edilizia e patrimonio della Provincia di Cuneo Fabrizio Freni; progettista e direttore dei lavori strutturali l’ingegnere Giuseppe Viganò; progettista dei direttori lavori termico ed elettrico Fabrizio Omento. E ancora il progettista e direttore dei lavori Vigili del Fuoco ed acustica Marcella Albenga, geologo Marco Terenzi.

In ultimo direttore tecnico dei cantieri Donato Tortora dell’impresa appaltatrice Edil Tortora di Torino.