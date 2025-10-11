Saluzzo inaugura il nuovo Centro del Riuso in via Don Soleri

È stato inaugurato questa mattina, a Saluzzo, il nuovo Centro del Riuso di via Don Soleri, non lontano dall’isola ecologica, in direzione del Consorzio agrario. La struttura, promossa dal Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (Csea) e affidata alla gestione della Cooperativa sociale Il Ramo, è stata realizzata grazie ai fondi del Pnrr e rappresenta un ulteriore passo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti.

“Questo Centro del riuso ci permette di fare un nuovo e ulteriore passo avanti nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti” ha commentato il sindaco di Saluzzo, Franco Demaria, presente al taglio del nastro. “Qui vengono trattati manufatti di cui qualcuno si vuole disfare, ma che possono essere riutilizzati da altri, evitando di aumentare i volumi destinati alla discarica e di produrre nuovi oggetti quando ce ne sono già di funzionanti. Un esempio concreto di quell’economia circolare di cui spesso si parla senza comprenderne appieno il significato.”

Come spiegano dal Consorzio rifiuti, “gli utenti potranno donare oggetti in buono stato come arredi, articoli per l’infanzia, abbigliamento, giochi, strumenti musicali o utensili, oppure acquistarli a prezzi accessibili, contribuendo così a una filiera virtuosa che coniuga sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Ogni oggetto che trova una seconda vita evita lo smaltimento oneroso e diventa occasione di risparmio, sostenibilità e solidarietà.”

Il Centro del Riuso di Saluzzo sarà aperto il martedì dalle 13 alle 18, il giovedì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.