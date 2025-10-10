Mondovì, lavori al camminamento sopraelevato di via Delvecchio

Saranno avviati nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre, con ultimazione prevista per la giornata di sabato 25 ottobre, i lavori di manutenzione straordinaria del camminamento pedonale a lato di via Delvecchio. Un intervento pianificato da tempo che comporterà, tuttavia, alcune limitazioni in loco e nei dettagli: la realizzazione di un passaggio pedonale in via Delvecchio sul lato opposto all’attuale camminamento; l’istituzione del limite massimo di velocità di 20 km/h nel tratto di via Delvecchio interessato dai lavori e, soprattutto, l’interdizione tal pubblico di parte del parco cittadino di “Villa Nasi”, come delimitato dall’area di cantiere, con la conseguente chiusura del cancello di ingresso di via della Cornice.

"Continua il nostro impegno per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi urbane - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora -. Nell’ottica di accrescere la vivibilità del parco di “Villa Nasi”, la cui centralità è stata celebrata quest’estate con il concerto di Tedua, interverremo sul camminamento sopraelevato al fine di migliorarne la fruibilità e la sicurezza, cercando ovviamente di contenere i disagi per i cittadini e i residenti, che ringraziamo fin da ora per la collaborazione".