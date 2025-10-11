Il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati a Cuneo per parlare di riforme e semplificazioni

Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione, sarà a Cuneo giovedì 16 ottobre. L’appuntamento, organizzato da Forza Italia, è per le 17,30 presso la Sala Falco della Provincia di Cuneo, in via Dante 41.

Il ministro parlerà di riforme e semplificazioni, come importanti volani per lo sviluppo e la crescita economica.

"Ridurre la burocrazia e semplificare le procedure della pubblica amministrazione - sottolinea il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio, che porterà i suoi saluti - sono due obiettivi prioritari per rendere le nostre istituzioni più vicine ai bisogni dei cittadini e anche per essere più competitivi sul piano internazionale e nell’attrazione degli investimenti. E’ paradossale che in Italia le opere strategiche tante volte si riescano a realizzare solo con un commissario che ha il potere di superare le regole e velocizzare. Questo ci deve far riflettere per continuare a lavorare sempre di più verso una sburocratizzazione delle procedure, anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Quello con il ministro Casellati sarà, in questo senso, un confronto prezioso”.

“Ringrazio il ministro che ha accettato il nostro invito, per un momento importante di dialogo e confronto - dice il segretario provinciale di Forza Italia Franco Graglia -. Sarà un’occasione per ascoltare direttamente dal ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’importanza di attuare riforme, nonché una profonda sburocratizzazione che impedisce all’Italia di operare in maniera spedita in tutti i settori, da quello economico alla giustizia, incidendo pesantemente anche sulla vita quotidiana dei cittadini”.