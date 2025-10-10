Presentato a Cuneo il bilancio di previsione 2026/2028 nel workshop di AISPA con la dott.ssa Elena Brunetto

Larga partecipazione al Workshop sul Bilancio dell’A.I.S.P.A., svoltosi mercoledì pomeriggio a Cuneo presso lo Spazio Incontri della Fondazione C.R. Cuneo, dove è intervenuta sul tema la dott.ssa Elena Brunetto, esperta di finanza locale ed articolista per “Il Sole 24 Ore”, già Dirigente della Divisione Finanziaria della Città di Torino.

La Brunetto ha parlato degli aspetti relativi al bilancio previsionale per i Comuni sulla base della bozza della Legge Finanziaria, in vista dell’approvazione che gli Enti debbono effettuare entro la fine dell’anno. Sono stati affrontati molteplici aspetti, tra i quali le modifiche tributarie, i tagli ed i contributi, il Fondo Pluriennale Vincolato, il Fondo di Solidarietà Comunale e molti altri.

"Siamo soddisfatti della partecipazione che ha avuto anche questo workshop, il secondo dell’anno dopo quello sul Correttivo al Codice Appalti svolto in primavera ad Alba - commenta Serena Gasco, Presidente dell’A.I.S.P.A - Il nostro obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze e necessità degli enti pubblici, offrendo momenti formativi accessibili per i continui aggiornamenti normativi, quali la Legge Finanziaria: grazie alla competenza ed all’esperienza della dott.ssa Brunetto abbiamo potuto mettere a disposizione un importante momento di formazione, a cui hanno partecipato rappresentanti di uffici di ragioneria di piccoli e grandi comuni della provincia di Cuneo, nonché della stessa Provincia. A nome del Consiglio Direttivo, ringrazio la Fondazione C.R.C. per il prezioso sostegno e tutti coloro che sono intervenuti".