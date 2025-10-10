Al Festival dei Luoghi Comuni Massimo Polidoro racconta "La meraviglia del tutto"

Ha preso il via ieri 9 ottobre, a Cuneo, la settimam edizione del Festival dei Luoghi Comuni, organizzato dall’’Associazione Culturale CUADRI ETS e in programma fino a domenica 12 con appuntamenti e conferenze gratuite su prenotazione.

L'evento più atteso della prima giornata non ha deluso: al Varco è infatti intervenuto il docente universitario e divulgatore scientifico Massimo Polidoro, che ha raccontato, con aneddoti e immagini, “La meraviglia del tutto”, frutto del confronto di decenni con Piero Angela, suo grande amico e maestro.

Se ci guardiamo intorno, tante cose sembrano insensate. Da dove arriviamo? Perché siamo qui? A che serve tutto quello che facciamo? Dove finiremo? Sono le domande che si ponevano gli antichi filosofi e che Massimo Polidoro ha avuto la fortuna di poter sottoporre a una persona dalla mente straordinaria come Piero Angela.

Massimo Polidoro ha contribuito a fondare con lui, con Umberto Eco e con Margherita Hack, il CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze) e ha ideato e diretto per cinque anni il CICAP Fest, festival della scienza e della curiosità, raccogliendo ogni anno a Padova i più bei nomi della ricerca e della cultura scientifica.