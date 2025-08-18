Giorgio Maria Bergesio, senatore infaticabile: il cuneese che non ha mai mancato un voto

Nel silenzio operoso di Palazzo Madama, c’è chi lavora senza clamore ma con costanza granitica. È il caso di Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega originario di Cervere, che ha raggiunto un traguardo raro: il 100% di presenze in aula e la partecipazione a tutte le 7595 votazioni dall’inizio della legislatura. Un primato che lo colloca in cima alla classifica dei senatori più presenti, non solo in Piemonte ma a livello nazionale.

In un panorama politico spesso segnato da assenze strategiche e "missioni parlamentari", Bergesio si distingue per una dedizione che non conosce pause.

Mentre altri parlamentari piemontesi si fanno notare per buoni livelli di partecipazione, come Andrea Giorgis (Pd) con il 93,4% o Lucio Malan (FdI) con il 93,9%, Bergesio alza l’asticella, diventando simbolo di una politica che non sembra limitarsi alle dichiarazioni ma si misura anche con la presenza e il voto.

Per il senatore cuneese, la costanza è quasi una forma di leadership.