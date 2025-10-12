Ottobrata: quando l’autunno si mette il costume da bagno

Fa caldo, ce ne siamo accorti tutti. Sicuramente un caldo non tipico del mese di ottobre, spesso associato alle caldarroste e ai primi freddi autunnali. Le previsioni indicano che ancora per qualche tempo la colonnina di mercurio è destinata a non scendere ai valori tipici del periodo.

Tutta colpa, anzi merito, dell’Ottobrata, che i meteorologi descrivono come un periodo di stabilità atmosferica e temperature insolitamente miti che si presenta in autunno, in particolare nel mese di ottobre, come ci dice il nome.

Si tratta di giornate luminose, con cieli sereni e valori termici superiori alle medie stagionali, che spesso ricordano più la tarda estate che l’autunno inoltrato. Il fenomeno si manifesta quando un promontorio di alta pressione si estende sul Mediterraneo, bloccando l’arrivo delle perturbazioni e regalando giornate asciutte e calde. Non è raro che le massime raggiungano i 25 gradi o addirittura li superino, soprattutto nelle zone di pianura e lungo la costa. Per questo, l’Ottobrata viene percepita come una sorta di seconda estate, una parentesi che interrompe il normale calo delle temperature autunnali.

Il nome “ottobrata” deriva dalla tradizione romana: così venivano chiamate le gite fuoriporta che i romani si concedevano nelle giornate più calde di ottobre. Corrispondeva ad un vero e proprio rito, durato fino ai primi decenni del Novecento, ed era il periodo in cui i romani per festeggiare la fine della vendemmia, il giovedì o la domenica mattina partivano per le scampagnate. Nobili e popolani si recavano in campagna per delle giornate all'insegna del divertimento, del buon cibo e del buon vino.

Anche oggi gli amanti del sole potranno approfittare dell’Ottobrata per organizzare pic-nic, escursioni in natura o semplicemente rilassarsi. C'è ancora tempo per il cambio di stagione negli armadi. Le temperature oltre i 20 gradi che stanno caratterizzando questa seconda metà di ottobre sono un invito a indossare di nuovo il costume e godersi l'aria di mare. Tuffo compreso.