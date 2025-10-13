Peste Suina Africana: "Prezioso lavoro della cabina di regia provinciale, ha consentito il contenimento del morbo" [FOTO e VIDEO]

“Il punto sulla situazione della Peste Suina Africana in provincia di Cuneo” è il tema dell'incontro svoltosi lunedì pomeriggio nella Sala Mostre del palazzo provinciale.
Un'occasione per approfondire la delicata questione, analizzando i risultati ottenuti e le prossime misure da mettere in campo.
Riscontri positivi dal lavoro della cabina di regia creata ad hoc, che ha consentito, attraverso abbattimenti ed iniziative per il depopolamento della fauna selvatica, di contenere il morbo.
Al tavolo dei relatori il presidente della Provincia Luca Robaldo, il dirigente del settore Supporto al territorio Alessandro Risso, Luca Orlando del Dipartimento Prevenzione Asl Cn 1 e Valerio Civallero, comandante del corpo di Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo.
Le dichiarazioni di Robaldo, Risso e Orlando (guarda il VIDEO)