Da Perugia ad Assisi, cinquanta cuneesi in marcia per la pace

Domenica Cuneo era in marcia per la pace tra Perugia e Assisi.

Cinquanta persone, tanti i giovani, sono partiti con il pullman messo a disposizione dal Comune di Cuneo per raggiungere il capoluogo umbro e da lì Assisi, la Città della Pace, percorrendo circa 24 chilometri a piedi.

Per il Comune, con la fascia, l'assessora Paola Olivero, accompagnata dalla consigliera comunale Claudia Carli, dall'addetto stampa della sindaca Francesco Pinardi, che ha gestito la logistica durante la trasferta, dalla vicesindaca di Castelletto Stura Graziamaria Creazzo e dal consigliere nazionale delle Acli Pietro Carluzzo.

A salutare i pellegrini alla pace, alla partenza, la sindaca Patrizia Manassero.

L'arrivo attorno alle 6 in vista della partenza alle 9, con un bellissimo sole e con tantissime bandiere della pace, oltre a quelle della Palestina. Mai come quest’anno l’evento è stato atteso per via del massacro nella Striscia di Gaza.

Canti, slogan e tanta voglia di camminare insieme verso la città di San Francesco, fino alla Rocca, dove alle 15 sono seguiti dei momenti di riflessione e condivisione.

L’evento rappresenta da decenni un momento per dire no alla cultura della guerra e un appello alla costruzione di pace.