A Bra l’ultimo saluto a Ottaviano Anselmino, ex presidente di Confindustria Cuneo

Lutto per l’imprenditoria della Granda. All’età di 91 anni si è infatti spento Ottaviano Anselmino, presidente di Confindustria Cuneo per sei anni, dal 1996 al 2002 e tra i fondatori della sezione braidese del Rotary Club.

Originario di Castagneto Po, nel Torinese, Anselmino si era trasferito a Bra dopo il matrimonio avvenuto nel 1959 con la moglie Marisa, che oggi ne piange la perdita insieme ai figli Federico con Carol, Silvio con Antonella, Jolanda con Ferruccio e i nipoti Federico, Francesco, Cristina, Filippo e Giorgio.

I funerali si terranno a Bra domani, martedì 14 ottobre, alle ore 15, partendo dalla casa funeraria "Lusso & Racca" (strada Falchetto, 61/b) alle ore 14.45 per la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo.

La recita del rosario è programmata per la sera di oggi, lunedì 13 ottobre, alle ore 20.30 nella chiesa dei Battuti Neri. Dopo le esequie la salma verrà accompagnata al tempio crematorio di Bra.

IL RICORDO DI FEDERMANAGER CUNEO

A ricordarne la figura è anche Federmanager Cuneo, che si stringe con affetto e rispetto alla famiglia parlando di "illustre figura della nostra associazione e del tessuto economico provinciale".

"Ottaviano Anselmino – dice l'associazione datoriale in una nota – è stato non solo un prezioso consigliere della nostra associazione, ma anche un protagonista di spicco, avendo ricoperto l’importante carica di presidente di Confindustria Cuneo. Il commendatore Anselmino ha saputo onorare gli importanti ruoli dirigenziali e istituzionali ricoperti con una rara combinazione di competenza e umanità. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui ne ricorderanno la serenità e la simpatia, qualità che non ha mai fatto mancare, rendendo ogni interazione un momento costruttivo e piacevole".

"La sua dedizione alla vita associativa è testimoniata dalla sua lunghissima iscrizione: il commendator Anselmino era infatti iscritto a Federmanager Cuneo dal lontano 1° gennaio 1966, un legame che si protrae da quasi sessant’anni e che rappresenta un esempio di fedeltà e impegno".