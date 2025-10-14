Fossano “centro mondiale” della Bovina Piemontese: investiti oltre 200mila euro per le fiere nazionali e provinciali

Fossano attende con fiducia l’esito della Regione per poter entrare a far parte del “Distretto del Cibo” sulla carne degli allevamenti piemontesi. Proprio il sindaco Dario Tallone ne ha illustrato quelle che saranno le prossime caratteristiche.

“Lo scorso 10 ottobre abbiamo presentato la candidatura di Fossano in Regione Piemonte. Chiaramente le porte sono aperte a tutti i Comuni che volessero rientrare nel Distretto. Nel frattempo ne abbiamo già reclutati una decina. Vi aderiranno anche tutte le organizzazioni sindacali della carne, così come le associazioni di produttori e le oltre 270 aziende produttrici di carne bovina già inserite in un elenco. Ritengo che tutti insieme abbiamo fatto un grande lavoro e questa notizia ha reso molti felici”.

E ancora: “Fossano è il ‘centro mondiale’ per quanto riguarda la Razza Bovina piemontese, perché, oltre alla Mostra nazionale della Razza Piemontese (che si terrà i prossimi 7,8 e 9 novembre), proporremo anche la Fiera del Vitello grasso e la Fiera Provinciale della Bovina Piemontese, la settimana prima di Pasqua”.

Importanti gli investimenti di Fossano per la carne d’eccellenza: “Il Comune di Fossano investe oltre 200mila euro per quest’eccellenze. Dai dati forniti dall’Asl Cn1 di riferimento di Fossano, Fossano ha il maggior numero di capi della Bovina Piemontese, quindi con orgoglio posso dire che Fossano e il Fossanese sono al centro del mondo per quanto riguarda la Bovina Piemontese”.