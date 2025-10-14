Sferisterio di Cuneo, Boselli interroga la sindaca: "I lavori sembrano fermi. Che succede?"

Doveva finire per settembre, già in ritardo rispetto alle previsioni.

Siamo a metà ottobre, ma la ristrutturazione dello Sferisterio Comunale, iniziata nel mese di febbario scorso, è ben lontana dall'essere terminata.

L’intervento, ideato dal progettista Luca Salvini per conto dell’ASD Pallonistica SubalCuneo e realizzato dalla Baudino Emilio & C. Srl, comprende la messa in sicurezza della rete di gioco e del muro di sostegno, la sostituzione delle tribune, il rifacimento del muro perimetrale e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna e dei serramenti. Il costo complessivo dell’opera è previsto in 600.000 euro, in parte finanziato dalla Fondazione CRC.

Ad oggi non è pronto, come evidenzia il consigliere comunale e capogruppo degli Indipendenti Giancarlo Boselli.

E' lui ad interrogare la sindaca, chiedendo risposta scritta, sui tempi di realizzazione e, in particolare, su quello che appare uno stop dei lavori. "Sembrerebbero fermi", rileva infatti il consigliere, sottolineando come il cantiere occupi parte della piazza adiacente, uno dei più importanti parcheggi gratuiti della città.

"Esistono situazioni o problematiche che impediscono una sollecita conclusione dell’opera?", chiede il consigliere.