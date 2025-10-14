Fossano, inaugurati i nuovi spazi all’asilo Enrico Zanaroli di Maddalene

“Abbiamo unito quattro progetti e risorse ingenti di diverse realtà. Segno che la collaborazione genera valore per il territorio e dà una somma che è sempre superiore all’unione delle singole parti”. Così Danilo Rivoira, presidente del Cda dell’asilo Enrico Zanaroli di Maddalene di Fossano, che sabato mattina ha organizzato un incontro, condotto dalla presentatrice Ilaria Salzotto, per inaugurare i nuovi locali e i progetti della scuola dell’infanzia paritaria.

Ancora Rivoira, da 8 anni presidente della scuola di via Centallo: “Un asilo come questo non serve soltanto alle famiglie degli oltre 40 alunni iscritti, ma è un bene della comunità, che unisce le generazioni e i territori, tant’è vero che i bambini provengono da altre sette frazioni limitrofe, dal comune di Fossano e dal comune di Centallo. Ringrazio di cuore anche chi ha voluto prendere parte alla festa di inaugurazione: le famiglie, la comunità, poi il presidente della Regione Alberto Cirio, i presidenti della Fondazioni Crc Mauro Gola e Crf Giancarlo Fruttero, oltre al vescovo mons. Piero Delbosco e al Sindaco di Fossano Dario Tallone. L’asilo ha unito fonti di finanziamento diverse: il bando regionale “Indid+”, i bandi Crc “Educare nel bello” e “Attrazione risorse misura progettazione”, oltre a un contributo straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano”.

Le novità: oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma antisismica della struttura (con un nuovo ascensore, la rifunzionalizzazione dei bagni e la realizzazione di un nuovo spazio per l’attività outdoor), adesso c’è una nuova aula multisensoriale, cioè uno spazio progettato per stimolare i cinque sensi, un progetto di coding ovvero come trovare soluzioni creative attraverso il pensiero computazionale e ancora un pavimento interattivo per il gioco educativo (grazie a uno speciale proiettore multimediale).

Rivoira spiega che “tutte queste novità contribuiscono alla crescita olistica dei bambini, da un punto di vista motorio, cognitivo, emotivo. Incrementare l’attività didattica ordinaria insieme a quella tecnologica migliora l’attività educativa nel complesso sviluppando tutte le intelligenze e capacità dei bimbi. Le scuole paritarie hanno ancora oggi un ruolo importante a livello educativo e sociale: sono chiamate a collaborare sempre di più e strutturarsi per intercettare il sostegno dei vari enti per progetti di miglioramento. Vogliamo essere con la nostra attività un esempio virtuoso per le altre realtà del territorio”.