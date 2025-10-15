Bra, cimitero urbano: parziale smantellamento Campo D

Si avvisa che sono scaduti ormai da alcuni anni i termini di sepoltura - rispettivamente, decennale (inumazione diretta a seguito del funerale) o quinquennale (re-inumazione da precedente inumazione o estumulazione) - per le spoglie di alcuni defunti interrate nel Campo comune “D" di inumazione del Cimitero Urbano. Apposito avviso è stato apposto sui rispettivi tumuli, e può essere consultato anche on line, all’albo pretorio o nella sezione Servizi cimiteriali del sito istituzionale.

Si avvisa che, a partire dal mese di aprile 2026 questo Comune procederà autonomamente all’esumazione degli stessi, con destinazione d’ufficio dei relativi resti, consunti o inconsunti, all’ossario generale o al cinerario comune, previa cremazione.

Si invitano i cittadini interessati ad una diversa sistemazione dei resti inumati nel suddetto campo sui quali sono stati apposti i singoli avvisi, a contattare entro il 30 dicembre 2025 l’Ufficio di Stato di Civile del Comune di Bra, scrivendo a: servizicimiteriali@comune.bra.cn.it . Chi fosse impossibilitato ad accedere al servizio tramite mail, può chiamare il numero 0172.438242 per prendere un appuntamento nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.45 alle 12.45 - e il giovedì dalle 08.45 alle 16.00. Sarà possibile richiedere l’esumazione a proprie spese, compilando apposita istanza, reperibile in allegato all’avviso singolo affisso sulle fosse dei defunti interessati.

Qualora sussista disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria, i resti ossei verranno depositati nell'Ossario Comune mentre i resti mortali non completamente mineralizzati verranno cremati e depositati nel Cinerario Comune. Trascorso il termine del 30 dicembre 2025 senza diversa indicazione, si procederà d’ufficio all’esumazione ed al versamento oppure alla cremazione dei resti ossei.