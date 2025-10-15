Ex Ilva: tavolo di crisi in Regione per salvare i siti di Racconigi, Novi Ligure e Gattinara

Monitorare l’evoluzione della situazione dei siti di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, tutelare l’occupazione e garantire prospettive industriali solide e durature ai lavoratori. A fronte dei recenti sviluppi circa il futuro dei lavoratori ex Ilva, la Regione Piemonte conferma il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione sulla vertenza e convoca il tavolo di crisi per martedì 28 ottobre, alle ore 16, presso il Grattacielo Piemonte.

L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti aziendali, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali, dando piena continuità a un presidio in corso da oltre due anni.

“Il Piemonte non intende restare spettatore – dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio, il vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino e l’assessore alla Logistica e alle Grandi Infrastrutture Enrico Bussalino –. Il lavoro va difeso con i fatti, e il nostro compito è quello di mantenere un presidio costante affinché nessuno venga lasciato solo. In un momento in cui la siderurgia vive una fase complessa, è fondamentale che i territori e le istituzioni si muovano insieme per chiedere certezze e soluzioni concrete”.

“Il Piemonte – proseguono Cirio, Chiorino e Bussalino – rappresenta un tassello strategico della filiera siderurgica nazionale. I siti di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara sono stabilimenti produttivi che abbiamo il dovere di tenere vivi, perché dietro di loro vi sono persone e famiglie, competenze e una storia industriale che meritano rispetto. Per questo abbiamo voluto riconvocare il tavolo, per dare continuità al confronto avviato due anni fa”.

“La Regione continuerà a fare la propria parte – concludono – con determinazione e senso di responsabilità, convinta che solo attraverso il dialogo, la concretezza e il lavoro condiviso si possa costruire un futuro industriale degno del Piemonte e dell’Italia”.