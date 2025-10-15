Immobiliare Cristina: storica agenzia di Andora specializzata in case al mare e immobili di pregio

Immobiliare Cristina è una delle realtà immobiliari più conosciute e affidabili di Andora, in provincia di Savona, con oltre quarant’anni di esperienza nella vendita e nell’affitto di case al mare, appartamenti vista mare, ville panoramiche e immobili di pregio in tutta la Riviera Ligure di Ponente.

Fondata e diretta da Cristina Massabò, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Savona dal 1985, l’ agenzia immobiliare ad Andora si distingue per competenza, trasparenza e profonda conoscenza del territorio. Grazie a un approccio consulenziale e altamente personalizzato, Immobiliare Cristina segue ogni cliente passo dopo passo, offrendo assistenza completa in tutte le fasi della compravendita o della locazione, dalla valutazione dell’immobile fino al rogito notarile o alla consegna delle chiavi.

Servizi immobiliari offerti da Immobiliare Cristina

L’agenzia mette a disposizione un’ampia gamma di servizi dedicati a chi desidera acquistare, vendere o affittare un immobile ad Andora e dintorni:

Vendita di appartamenti e ville al mare ad Andora

Sono disponibili numerose soluzioni abitative in zona centrale, nel rinomato quartiere Pinamare , in prima o seconda fila sul mare e nell'entroterra panoramico. Tutte le case in vendita ad Andora sono visibili nel sito ufficiale.

L’agenzia seleziona con cura case vacanza e appartamenti in affitto estivo , adatti a famiglie, coppie e turisti alla ricerca di un soggiorno comodo e vicino alle spiagge.

Devi vendere casa ad Andora ? Ogni immobile viene stimato secondo i valori reali del mercato locale , garantendo ai proprietari una vendita rapida e al giusto prezzo.

Immobiliare Cristina coordina pratiche catastali, certificazioni energetiche, contratti e documentazione notarile, semplificando ogni passaggio della trattativa.

Perché scegliere Immobiliare Cristina

Chi cerca una casa ad Andora trova in Immobiliare Cristina un partner affidabile e radicato nel territorio, capace di proporre solo immobili selezionati e di accompagnare ogni cliente con professionalità e cordialità, qualità che da sempre contraddistinguono l’agenzia.

La posizione privilegiata dell’ufficio, situato in Via Andrea Doria 10, a pochi passi dal mare, consente all’agenzia di essere costantemente a contatto con chi desidera investire o trasferirsi sulla Riviera.











