Alba: AIDO Piemonte porta al Palablack Miroglio "L'amico che non conosco"

Regione Piemonte ha presentato il concerto/spettacolo “L’amico che non conosco” presso il Palablack del Gruppo Miroglio ad Alba. Un pomeriggio di musica, parole e vita scritto e interpretato dal cantautore Alessandro Casalis. Un vero e proprio progetto di storytelling musicale che connette le aziende attraverso valori, emozioni e impatto sociale.

Alessandro Casalis, nel 2022 ha vissuto in prima persona l’esperienza di un trapianto di fegato, decidendo così di trasformare la sua storia in musica e racconti con l’obiettivo di offrire al pubblico un viaggio autentico tra fragilità, riconoscenza e rinascita. Un titolo che racchiude pertanto un significato profondo: quel “amico” è il donatore, la persona sconosciuta che, con un gesto di generosità, può restituire speranza e futuro a chi lotta per la vita. “L’amico che non conosco” non è solo un concerto, ma un racconto di vita condivisa, dove l’arte diventa strumento di sensibilizzazione e la musica si fa ponte tra chi dona e chi riceve.

L’evento, ideato da Alessandro Casalis in collaborazione con AIDO Piemonte e Limo Comunicazione, si distingue per un approccio inclusivo, capace di connettere le persone e promuovere i valori di empatia e collaborazione all’interno dei team aziendali. Una occasione concreta per fare engagement e rafforzare i propri valori sensibilizzando le risorse umane su temi di grande rilevanza sociale. Lo spettacolo è stato aperto a tutti i dipendenti del Gruppo Miroglio, alle loro famiglie e agli associati di Miroglio Heritage. Un momento intenso, che ha unito emozione e consapevolezza, ricordando come la donazione di organi e tessuti rappresenti un atto di amore capace di generare vita, anche oltre la vita stessa.

Il Gruppo Miroglio è una realtà italiana che opera dal 1947 lungo tutta la filiera della moda. Miroglio crea e distribuisce 10 brand tramite 1.100 punti vendita monomarca, di cui 800 in Italia e 300 tra Turchia e MedioOriente, 1.700 negozi multimarca e una significativa presenza nei più importanti department store internazionali. Miroglio è conosciuta per i brand Trussardi, Elena Mirò, Motivi, Oltre, Fiorella Rubino, Luisa Viola, DianaGallesi. In partnership con il gruppo turco Ipekyol realizza le collezioni Ipekyol, Machka e Twist.