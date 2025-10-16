Westport Fuel Systems e Dana, industrie di casa nostra (ma straniere) passano di mano

Toccano un migliaio di addetti in tutta la Granda i cambi di proprietà che vedono i sindacati del comparto metalmeccanico impegnati a vigilare affinché il passaggio di consegne non comprometta presente e futuro di due importanti aziende di casa nostra .

Tra queste la Westport Fuel Systems Italia, realtà che a Cherasco impegna circa 600 dipendenti e che lo scorso 30 luglio, insieme alle sue affiliate nei Paesi Bassi (Prins), in Polonia (Stako), in Argentina (Ta Technology) e alla joint venture Mwtl in India, si è formalmente separata da Westport Fuel Systems Inc, con sede a Vancouver, Canada.

Il gruppo, che ja in quella cuneese la propria sede centrale, sviluppa e fornisce sistemi e componenti avanzati per Gpl, Cng, Gnl e H₂ per clienti del settore automobilistico, dei trasporti, off-road, dell’elettronica, dello stoccaggio di carburanti alternativi e del motorsport, offrendo "soluzioni innovative e di alta qualità che soddisfano rigorosi standard sulle emissioni".

Continuerà a operare col medesimo marchio, ma la sua proprietà è passata a un veicolo interamente controllato da Heliaca Investments Coöperatief U.A., società di investimento a conduzione familiare con sede nei Paesi Bassi.

Ai suoi vertici si è insediato un nuovo team dirigenziale dedicato composto da Bart van Aerle (chief executive officer), Frank Spiniello (chief financial officer) e Stefano Monaco (chief operating officer).

Improntate a un cauto ottimismo le valutazioni che sull’operazione arrivano dalla Fiom Cgil. "Parliamo di una storica e importante azienda – dice Domenico Calabrese, componente della segreteria provinciale –, ora passata nelle mani di un gruppo che sembra disponibile e intenzionato a voler investire anche a dispetto di una contrazione di ordinativi che in questo momento interessa anche il particolare ambito dei sistemi di alimentazione a Gpl, sinora rimasto un poco al riparo dalle difficoltà che sta vivendo l’intero settore automotive".

"Abbiamo comunque chiesto la presentazione di un piano industriale – continua – e in novembre avremo un tavolo perché vorremmo conoscere i nuovi proprietari e la missione produttiva che hanno in serbo per Cherasco. Un dato certamente positivo riguarda alcune stabilizzazioni che si stanno operando nello stabilimento. Si capisce che c’è fiducia, ma la richiesta d un piano industriale è di ordine produttivo, visto che qui c’è un importante polo di lavorazioni elettroniche, un importante centro di ricerca e sviluppo e poi c’è la produzione, in parte dedicata a Odm (Original Design Manufacturer, ndr) e in parte per installazione ad auto che qui arrivano da case quali Renault, di cui Westport Fuel Systems Italia è divenuta il primo fornitore in questo ambito".

Nuove insegne sono come noto in arrivo anche per gli stabilimenti cuneesi del gruppo americano Dana, multinazionale della meccanica presente in provincia con l’ex Graziano Trasmissioni di località Piano a Sommariva Perno (217 dipendenti) e con lo stabilimento di via dell’Aviazione a Cervere (190 addetti).

I due impianti si apprestano infatti a entrare tra le proprietà di Allison, altro gruppo Usa, più piccolo del primo, che opera nell’ambito della componentistica automotive.

"Si prevede un passaggio di proprietà – dice qui Calabrese –, ma intanto l’azienda continua ad applicare contratti di solidarietà, ora rinnovati per un altro anno. Il mercato purtroppo fatica a ripartire, ci sono stime di ripresa per il 2026, ma noi auspichiamo che il passaggio sotto alla nuova proprietà avvenga al più presto. La nostra impressione, infatti, è che in questo momento l’azienda viva una fase di smobilitazione, senza che vengano fatti gli investimenti necessari a rimanere competitivi in un contesto difficile e competitivo".