Coldiretti Piemonte a Vinitaly: "Comparto da difendere tra guerre commerciali ed etichette allarmistiche”

Dal 6 al 9 aprile 2025 tutte le strade porteranno a Casa Coldiretti in occasione della 58° edizione del Vinitaly, a Verona. Nello spazio Coldiretti dedicato (ingresso Cangrande - tra i padiglioni 2 e 4) si susseguiranno quattro giorni di iniziative, incontri e degustazioni per celebrare e difendere i valori del vino italiano, un grande patrimonio del Paese dal punto di vista economico, ambientale, sociale e paesaggistico, oltre che primo ambasciatore dell’Italia a tavola nel mondo.

L’area dedicata al Piemonte è quella del Padiglione 10: un grande spazio collettivo di 1.500 metri quadri con 107 produttori di tutta la Regione e 14 consorzi di tutela.

Il Piemonte è la regione italiana con il maggior numero di vini a denominazione d’origine: 60 tra 19 Docg e 41 Doc. Il settore della produzione vitivinicola in Piemonte vede attive circa 11.000 aziende per una superficie idonea a produrre vino a Denominazione di Origine di 43.670 ettari. Il valore dell'export del vino piemontese supera gli 1,2 miliardi di euro e rappresenta il 16% del totale italiano. Secondo un recente survey Nomisma, il Piemonte si configura come la principale regione italiana per la produzione di vini rossi di qualità, la terza per vini rosé, la quarta per spumanti e la sesta per vini bianchi.

“Quest’anno il focus sarà sull’intera filiera vitivinicola, chiave dell’economia nazionale che va difesa dal rischio di guerre commerciali, scatenate dai dazi imposti dal presidente Usa, Donald Trump, ma anche dalle ingiustificate campagne di demonizzazione, rispetto alle quali è necessario che l’Unione Europea pronunci parole chiare”, spiega Monica Monticone, membro di giunta di Coldiretti Piemonte con delega territoriale al settore vitivinicolo.

“Il Vinitaly è da sempre una importante vetrina per le nostre imprese, ci presentiamo compatti per affrontare le sfide che l’attualità impone – evidenziano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. I cambiamenti del clima e le ripercussioni sulle coltivazioni, le crisi economiche e quelle geopolitiche con le tensioni in varie zone del mondo, non possono essere ignorate poiché impattano anche su questo comparto, ma all’appuntamento di Verona il Piemonte porta la grande qualità che è richiesta ed apprezzata dai mercati internazionali”.