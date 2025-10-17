Alba Capitale dell’Arte Contemporanea 2027, l'Associazione Commercianti gongola: «Orgogliosi di sostenere il progetto»

L’Associazione Commercianti Albesi accoglie con piacere e soddisfazione la notizia dell’assegnazione del titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 alla città di Alba, avvenuta a Roma venerdì 17 ottobre presso il Ministero della Cultura da parte del ministro Alessandro Giuli.

ACA ha scelto di sostenere la candidatura fin dai suoi primi passi, nei mesi scorsi, nel solco dell’impegno profuso per la precedente prova, quella per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 poi aggiudicata a L’Aquila.

«Ci congratuliamo con il sindaco e l’Amministrazione comunale di Alba e con tutta la squadra che ha lavorato alla stesura del dossier – rende noto ACA - . Il grande valore del progetto – oltre alle potenzialità intrinseche dovute alla professionalità e alla competenza alla base della sua costruzione – risiede per noi nella volontà di coinvolgere anche altre città e paesi di tutto il territorio, in un’operazione diffusa che porti l’arte contemporanea ad un pubblico vasto e, al contempo, rechi alle nostre colline un ulteriore atout di attrazione e successo anche turistico».