Vandali in azione nella notte ad Alba: auto danneggiate in via Roma

Finestrini e lunotti spaccati per introdursi a bordo e rubare piccoli oggetti.

E’ quanto accaduto ad Alba nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre a diverse automobili parcheggiate nella zona compresa tra via Roma e via Toti.

Almeno tre le denunce presentate ai Carabinieri da altrettanti residenti, secondo quanto testimoniato al nostro giornale da uno dei malcapitati, che al mattino ha trovato il lunotto posteriore del proprio veicolo in frantumi, vetri ovunque e danni per diverse centinaia di euro, mentre alcuni oggetti lasciati all’interno dell’abitacolo erano spariti.

Il fatto richiama la più ampia problematica della sicurezza nella zona del centro storico più prossima alla stazione ferroviaria. "Cose del genere succedono ovunque – ammette il lettore –, ma il giardino pubblico presente lungo via Roma è purtroppo uno spazio soggetto a particolare degrado, in questo senso. La nostra impressione è che negli anni questa situazione non sia migliorata. Da residenti questo ci dispiace molto. Auspichiamo una maggiore presenza delle forze dell’ordine".