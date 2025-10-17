Alba proclamata Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027

È Alba la Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027.

La proclamazione è arrivata pochi minuti fa per bocca del ministro alla Cultura Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia ufficiale tenuta nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura.

Alla capitale delle Langhe è andato un contributo finanziario di un milione di euro destinato alla realizzazione di iniziative e obiettivi descritti nel dossier di candidata “Le Fabbriche del Vento”.

La giuria, presieduta da Lorenza Baroncelli, ha scelto all’unanimità quella cuneese tra le quattro candidature che avevano guadagnato l’accesso alla fase finale: i Comuni di Foligno (Perugia) in aggregazione con Spoleto, col dossier “Foligno-Spoleto in Contemporanea”; Pietrasanta (Lucca), col dossier “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”; Termoli (Campobasso), col dossier “Traiettorie contemporanee”.

Poco dopo la proclamazione, il messaggio del presidente del Piemonte Alberto Cirio, albese.

“Quella di oggi è una giornata straordinaria da incorniciare per tutti i piemontesi. È una vittoria della squadra, di un dossier credibile come “Fabbriche del vento”, costruito da istituzioni pubbliche e private che hanno lavorato insieme e che rafforzeranno il sistema dell’arte contemporanea piemontese sempre più attraente e riconosciuto a livello nazionale e internazionale. È particolarmente significativo poi che questo riconoscimento arrivi in Piemonte alla vigilia delle settimane dell’arte contemporanea di Torino e che saranno ora ancora più ricche Sappiamo che ora c’è molto da fare e lo faremo insieme”, ha dichiarato assieme all’assessore alla cultura Marina Chiarelli.

“Il Piemonte e Alba hanno dimostrato che la cultura è un linguaggio condiviso, e che l’arte è capace di unire energie e persone. Questo riconoscimento è un ulteriore prezioso passo per continuare a costruire un Piemonte dove l’arte non resta chiusa nei musei, ma innerva le comunità e la nutre tutti i giorni. È la conferma che investire nella bellezza e nel talento è una scelta che ripaga sempre. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che insieme a noi hanno reso possibile questo risultato: il sindaco di Alba Alberto Gatto, la presidente del comitato promotore della candidatura Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, il critico d’arte Nicolas Ballario e il presidente Fondazione San Patrignano Roberto Spada, i sostenitori e tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato con passione e impegno per rendere possibile questa straordinaria vittoria”.