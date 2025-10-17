Oltre 14 milioni di euro in tre anni per la messa in sicurezza delle strade provinciali della Granda

La Provincia di Cuneo ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nell’ambito del finanziamento previsto dal D.M. 101 del 26 aprile 2022.

Sono oltre 3mila i chilometri di strade provinciali della Granda, in un quadro estremamente variegato, perché si va da quelle ad altissima frequentazione a quelle di montagna, percorse da poche decine di vetture ogni giorno.

Gli interventi, che riguardano il periodo 2025-2028, coinvolgeranno tutti i reparti provinciali, quindi Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì, per un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro.

Le opere comprendono lavori di consolidamento, ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria, oltre a indagini e studi tecnici propedeutici.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la percorribilità delle principali arterie provinciali, molte delle quali necessitano da tempo di interventi strutturali. Sono molte. Tra queste quasi certamente la strada provinciale 3 a Narzole, per il comparto di Saluzzo.

La sicurezza è uno degli aspetti cruciali, in particolare nella nostra provincia, dove il numero di sinistri e la mortalità su strada restano tra i più alti d'Italia. E sono proprio le provinciali quelle in cui si muore di più.

Non è noto il dettaglio delle strade oggetto di intervento, che saranno annunciate nel corso di una conferenza stampa in programma il 4 novembre.

In quella sede, il presidente della Provincia Luca Robaldo illustrerà tutto il piano. "In questa fase sono in corso alcune gare per cui non posso aggiungere elementi di dettaglio. La programmazione degli interventi di bitumatura la comunicheremo in una conferenza stampa che convocheremo e che, confido, sarà utile a chiarire come le risorse prima tagliate e poi nuovamente destinate verranno utilizzate. Il 2026, infatti, - conclude il presidente - sarà un anno particolarmente intenso e desidero fin d'ora ringraziare gli Uffici Viabilità e la Stazione Unica Appaltante per il grande lavoro che stanno svolgendo.

Nel dettaglio, gli appalti — tutti riferiti a lavori in corso di aggiudicazione — prevedono i seguenti importi:

• Reparto di Cuneo: € 3.640.000,00

(Procedura 2025/200, pubblicata il 15/09/2025)

• Reparto di Alba: € 3.552.200,00

(Procedura 2025/204, pubblicata il 16/09/2025)

• Reparto di Saluzzo: € 3.640.000,00

(Procedura 2025/201, pubblicata il 15/09/2025)

• Reparto di Mondovì: € 3.578.620,00

(Procedura pubblicata il 16/09/2025)

Solo per il Reparto di Cuneo, al momento, c'è l'aggiudicazione provvisoria alla Preve Costruzioni di Roccavione, che ha presentato un'offerta con ribasso del 4,562%.

Con questi interventi, la Provincia punta a rafforzare la rete viaria del territorio, migliorando la sicurezza per cittadini e imprese e garantendo una manutenzione strutturale e programmata fino al 2028.

Tra un paio di settimane verranno comunicate le strade interessate, decise assieme ai primi cittadini della Granda.

