Alba, stop alla corrente venerdì 24 ottobre in Via Garibaldi e zone limitrofe

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti venerdì 24 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 11:30 in:
- Via Garibaldi da 172 a 176, da 180b a 182, da 188 a 190;
- Località Piana Gallo da 15 a 17, 16, 16b, senza numero civico;
- Strada Santa Maria da 2 a 4, 18; da 3 a 11 e senza numero civico.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.