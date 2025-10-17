Cuneo: il Museo Casa Galimberti apre le porte ai volontari del servizio civico

Nell’ambito del progetto "Attivamente Anziani" ora alla sua seconda edizione, prende il via una nuova opportunità di servizio civico nell’ambito della cultura per le cittadine e i cittadini over 65: la possibilità di prestare volontariato presso il museo Casa Galimberti di Cuneo.

L’iniziativa sarà presentata martedì 28 ottobre alle ore 10 presso il Museo Casa Galimberti, in Piazza Tancredi Galimberti 6. Sarà un’occasione utile per conoscere nel dettaglio le attività previste, porre domande e, per chi lo desidera, manifestare già la propria disponibilità a partecipare.

Il Servizio Civico rappresenta una preziosa opportunità per le persone over 65 che desiderano mettersi in gioco e contribuire attivamente alla vita della propria città. I volontari che aderiranno potranno offrire il loro supporto in diverse attività all’interno del museo: assistenza durante le conferenze; accoglienza e supporto ai visitatori lungo i percorsi espositivi; collaborazione logistica con il personale museale.

L’obiettivo è quello di rendere ogni visita al museo un’esperienza più accogliente, ordinata e coinvolgente.

Le iniziative si inseriscono nel progetto “Attivamente anziani”, ora alla sua seconda edizione, con l’obiettivo di promuovere la socializzazione, contrastare l’isolamento e rafforzare il senso di appartenenza. Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, è promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’associazione Libera Voce e l’Unitre.