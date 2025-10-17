Il Consiglio Provinciale convocato per lunedì 20 ottobre

Il Consiglio Provinciale di Cuneo è convocato in seduta pubblica lunedì 20 ottobre alle ore 12, nella Sala Giolitti del Palazzo Provinciale di Corso Nizza 21, per l’esame di importanti punti all’ordine del giorno riguardanti la programmazione finanziaria, infrastrutturale e amministrativa dell’Ente.

Tra gli argomenti in discussione figurano la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e la modifica del Documento Unico di Programmazione (DUP), con aggiornamenti ai programmi triennali delle opere pubbliche, degli acquisti e dei servizi. Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare il piano provinciale di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 e il rinnovo della convenzione per il servizio del Segretario Generale con il Comune di Cuneo.

In agenda anche l’esame della convenzione con la Regione Piemonte per la manutenzione e gli investimenti sulla rete stradale provinciale, le linee guida per la realizzazione di piattaforme stradali rialzate in ambito urbano, la ripresa delle fasi progettuali per la variante est dell’abitato di Alba, l’istituzione di una nuova zona di ripopolamento e cattura faunistica e l’adeguamento delle quote a carico degli enti accreditati per il servizio civile universale.