Roreto di Cherasco, bimbi e insegnanti della Primaria "Anna Vittoria Morra" in marcia per la pace

Giovedì pomeriggio 16 ottobre le strade di Roreto si sono trasformate in un percorso di speranza. Gli alunni e gli insegnanti della Scuola Primaria "Anna Vittoria Morra" hanno lasciato le aule per dare vita ad una marcia per la pace.

Il cortile si e' trasformato in un grande mare ricoperto da una miriade di barchette colorate con simboli e parole della pace.

Queste barchette, fragili e leggere, sono diventate simboli: hanno veicolato parole e pensieri senza gridare, hanno navigato sulla fantasia e sull'immaginazione.



Uno dei messaggi più potenti emersi durante la marcia e' stato: fare la pace significa muoversi verso l'altro. I bambini hanno voluto testimoniare che la pace e' un atto di movimento, di avvicinamento: non basta non "aggredire", occorre porsi in dialogo, tendere una mano, uscire dall'isolamento delle proprie idee.



Non e' stata una semplice passeggiata ma, un' occasione per aprire uno spazio di incontro per costruire ponti, non muri.

I bambini non sono stati solo spettatori, ma sono diventati gli attori principali con bandierine, cartelli, canzoni, striscioni hanno dimostrato che la pace si pratica e non si aspetta.

Un immenso coro ha cantato canzoni di pace, versi composti da loro. Il rumore non era caos: era partecipazione , vita, speranza.

Pensare alla pace come silenzio sarebbe riduttivo. Spesso restare in silenzio davanti all'ingiustizia equivale a tacere.



I rumori, i canti, le voci che si muovono servono a capire il suono delle bombe, ed impedire che le guerre diventino normalità silenziosa.

La pace non si conquista una volta per tutte: si rinnova ogni giorno, con il movimento verso l'altro, con il coraggio delle piccole voci. E come hanno gridato i bimbi a gran voce "La pace e' gioco che vince davvero!"