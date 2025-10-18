 / Cronaca

Cronaca | 18 ottobre 2025, 09:55

Violenze e minacce nei confronti dei controllori sul treno Torino Caselle - Alba: ventenne denunciato dalla Polizia Locale di Bra

Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e di violenza privata

Si trovava sul treno Torino Caselle - Alba nonostante fosse sprovvisto del titolo di viaggio: alla richiesta di esibire il biglietto da parte di un controllore di Trenitalia un ragazzo di 20 anni residente a Torino ha iniziato a minacciarlo.

Un collega del controllore è giunto in aiuto e anche nei suoi confronti il ventenne ha ripreso ad usare violenza e proferire minacce. 

I due addetti hanno contattato il numero unico di emergenza 112 e una volta giunti in stazione a Bra hanno trovato due equipaggi della Polizia Locale ad attenderli che hanno fatto scendere con non poca fatica il giovane.

Essendo privo di documenti, è stato sottoposto alle operazioni di foto segnalamento. 

La Polizia Locale Braidese ha poi provveduto a deferirlo alla Procura di Asti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e di violenza privata.

