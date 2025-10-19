Un ponte tra mare e montagna, Ventimiglia e Limone Piemonte firmano il patto di gemellaggio [FOTO e VIDEO]

Il gemellaggio tra i comuni di Ventimiglia e Limone Piemonte è ufficiale. In serata, nella sala consiliare del comune della città di confine, i sindaci Flavio Di Muro e Massimo Riberi hanno, infatti, firmato il patto di gemellaggio alla presenza della delegazione del comune di Limone Piemonte e delle autorità civili, locali, provinciali e regionali, militari, associazioni e cittadini.

Una cerimonia solenne che ha unito due comunità creando così un ponte tra mare e montagna. "Sono particolarmente contento ed emozionato perché questa iniziativa nasce da un'idea che ho avuto durante la candidatura da sindaco della città di Ventimiglia, che è stata subito condivisa dal gruppo che mi ha accompagnato ed è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale nella scorsa seduta" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Si passa da un'idea di pochi a un progetto realmente condiviso. E' un gemellaggio che definisco intelligente perché penso sia abbastanza concreto".

"Mi colpisce molto questa unanimità che l'assemblea consiliare ha raggiunto perché è un segno di grande amicizia nei confronti del comune Limone Piemonte" - afferma il prefetto di Imperia Antonio Giaccari - "Con questo gemellaggio siano tracciate le premesse di un'alleanza territoriale che sicuramente farà bene al nostro territorio".

"La celebrazione odierna è un momento istituzionale ma anche umano e culturale importante" - dice il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana - "Una firma di patto di gemellaggio tra due comunità non soltanto per rapporti di vicinanza ma per concreta collaborazione e amicizia. Un patto che unirà così due realtà, già legate dalla ferrovia. E' qualcosa di concreto che farà crescere il territorio e saprà offrire occasioni concrete e un ponte stabile e duraturo tra i due comuni".

Abbiamo, come ricordava Scullino, un fabbricato che si chiama San Secondo, la chiesetta di San Secondo, meta di pellegrinaggio, e un condominio che si chiama San Secondo. Nell'ultima settimana di agosto facciamo la processione con la statua del santo lungo le vie della città facendo la tradizionale cacciata dei saraceni dal territorio. Stiamo lavorando per un turismo a 360 gradi e sostenibile che vada a favore della nostra comunità. Chiediamo a Ventimiglia di aiutarci e di proporre delle idee concrete affinché questo gemellaggio si concretizzi in qualcosa di buono per le nostre comunità. Spero che questo gemellaggio sia l'inizio di una cooperazione per cui possiamo lavorare tutti insieme, anche per attingere fondi europei".

Dopo uno scambio di doni tra i due sindaci e un buffet in comune riversato alle autorità, la cerimonia prosegue con un concerto dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, diretta da Pietro Borgonovo e accompagnata dal flauto di Francesco Loi, dal titolo “Musica sull’acqua” presso il teatro comunale di Ventimiglia.