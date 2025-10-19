 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 19 ottobre 2025, 14:01

Ultraleggero precipita in fase di atterraggio al campo volo “Alta Langa” di Camerana: due feriti

Uno dei passeggeri si è liberato da solo mentre l’altro, un 61enne elitrasportato in ospedale in codice rosso, è rimasto incastrato nelle lamiere. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri

Immagine archivio

Immagine archivio

AGGIORNAMENTO DELLE 16.14. È un uomo di 61 anni il ferito più grave dell'incidente di stamattina. Estratto dalle lamiere del velivolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con l'elicottero del 118. L'altro occupante, anch'egli di sesso maschile, ha riportato solo ferite lievi.

......................................

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 ottobre, intorno alle 11.30, a Camerana, dove un ultraleggero è precipitato durante la fase di atterraggio presso il campo di volo “Alta Langa”. A bordo del piccolo velivolo si trovavano due persone.

Secondo le prime informazioni, l’aereo sarebbe caduto poco prima di imboccare la pista, terminando la sua corsa al suolo. Uno dei due occupanti è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, riportando soltanto ferite lievi. Il secondo passeggero, invece, è rimasto incastrato tra le lamiere del velivolo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco con una squadra proveniente da Mondovì, supportata dai volontari di Ceva, insieme al personale sanitario del 118. Dopo delicate operazioni di estrazione, anche il secondo ferito è stato liberato e affidato alle cure dei soccorritori. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma al momento non si conoscono le condizioni del passeggero rimasto intrappolato.

Presenti anche i Carabinieri, che insieme agli enti competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali cause tecniche o errori di manovra.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Cesare Mandrile

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium