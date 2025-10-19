Fiera del Marrone 2025, un trionfo di sapori e partecipazione: Cuneo invasa da migliaia di visitatori

La Fiera Nazionale del Marrone 2025 sta per chiudere i battenti confermandosi, ancora una volta, come uno degli eventi più amati e partecipati di Cuneo. Non si conoscono ancora i numeri ufficiali, ma il bilancio è già chiaro: un successo straordinario, con un afflusso di pubblico che ha superato ogni aspettativa e che, con ogni probabilità, farà registrare dati da record.

Per tre giorni, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, il cuore del capoluogo, da via Roma a piazza Galimberti, è stato attraversato da una folla continua di visitatori, cuneesi e turisti, intenti a passeggiare tra gli stand, degustare le specialità, acquistare prodotti locali e scoprire le eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali.

L’atmosfera di festa ha pervaso ogni angolo del centro storico: gli stand sono stati presi d’assalto, con pienoni a ogni ora, sia durante il giorno che nelle serate. Grande successo anche per le attività collaterali, con musica, balli, spettacoli e intrattenimenti che hanno animato l’area spettacoli e coinvolto un pubblico entusiasta di tutte le età.

A completare la festa, la giornata di domenica ha visto anche il mercato speciale lungo corso Nizza, che ha aggiunto colore, vivacità e un ulteriore motivo di richiamo per chi ha scelto di trascorrere il weekend a Cuneo.

Giunta alla 26ª edizione, la Fiera ha saputo rinnovarsi restando fedele alla sua identità: il “Gioiello d’Autunno”, il marrone cuneese, è stato il protagonista indiscusso, ma accanto a lui hanno brillato le produzioni tipiche alpine, l’artigianato di qualità, i laboratori, gli show cooking e gli appuntamenti culturali.

Tra eccellenze gastronomiche, musica e convivialità, la Fiera del Marrone 2025 si conferma uno degli appuntamenti più attesi e frequentati dell’anno, e come ogni autunno il simbolo per eccellenza della città di Cuneo.