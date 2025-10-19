 / Eventi

Eventi | 19 ottobre 2025, 19:00

Fiera del Marrone 2025, un trionfo di sapori e partecipazione: Cuneo invasa da migliaia di visitatori

Tre giorni di festa, profumi e tradizione hanno riempito il centro cittadino: stand affollati, eventi seguitissimi e un successo che si preannuncia da record per la 26ª edizione della manifestazione

La grande folla in piazza Galimberti per la Fiera del Marrone

La Fiera Nazionale del Marrone 2025 sta per chiudere i battenti confermandosi, ancora una volta, come uno degli eventi più amati e partecipati di Cuneo. Non si conoscono ancora i numeri ufficiali, ma il bilancio è già chiaro: un successo straordinario, con un afflusso di pubblico che ha superato ogni aspettativa e che, con ogni probabilità, farà registrare dati da record.

Per tre giorni, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, il cuore del capoluogo, da via Roma a piazza Galimberti, è stato attraversato da una folla continua di visitatori, cuneesi e turisti, intenti a passeggiare tra gli stand, degustare le specialità, acquistare prodotti locali e scoprire le eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali.

L’atmosfera di festa ha pervaso ogni angolo del centro storico: gli stand sono stati presi d’assalto, con pienoni a ogni ora, sia durante il giorno che nelle serate. Grande successo anche per le attività collaterali, con musica, balli, spettacoli e intrattenimenti che hanno animato l’area spettacoli e coinvolto un pubblico entusiasta di tutte le età.

A completare la festa, la giornata di domenica ha visto anche il mercato speciale lungo corso Nizza, che ha aggiunto colore, vivacità e un ulteriore motivo di richiamo per chi ha scelto di trascorrere il weekend a Cuneo.

Giunta alla 26ª edizione, la Fiera ha saputo rinnovarsi restando fedele alla sua identità: il “Gioiello d’Autunno”, il marrone cuneese, è stato il protagonista indiscusso, ma accanto a lui hanno brillato le produzioni tipiche alpine, l’artigianato di qualità, i laboratori, gli show cooking e gli appuntamenti culturali.

Tra eccellenze gastronomiche, musica e convivialità, la Fiera del Marrone 2025 si conferma uno degli appuntamenti più attesi e frequentati dell’anno, e come ogni autunno il simbolo per eccellenza della città di Cuneo.

Cesare Mandrile

