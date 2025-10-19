Fondazione Mirafiore di Fontanafredda: XVI edizione del Laboratorio di Resistenza Permanente dedicata alla partecipazione

La Fondazione E. di Mirafiore di Fontanafredda presenta la XVI edizione del Laboratorio di Resistenza Permanente, una rassegna culturale che si svolgerà da ottobre 2025 ad aprile 2026 con appuntamenti settimanali di grande spessore. Entrati nel vivo dopo l’anteprima inaugurale di ottobre, gli incontri sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria dal sito ufficiale della Fondazione.

Il calendario offre una panoramica ampia di temi e voci importanti: dopo i primi due appuntamenti già andati in scena, lunedì 27 ottobre alle ore 19 Giorgio Panariello porterà in scena “iNpersona. iMpersona”; il 31 ottobre Edoardo Prati e Matteo Saudino approfondiranno “Le parole del mondo che ci gira intorno”. Ad inizio novembre riflessioni sull’amore con Enrica Tesio e analisi sul contesto politico e sociale con Francesco Cancellato e altri ospiti di rilievo.

Seguono serate con personaggi come Adriano Panatta, Michela Ponzani, Fulvio Marino e Carlo Stagnaro, fino alle date clou di dicembre, gennaio e febbraio con incontri imperdibili come quelli con Aldo Cazzullo, Giada Messetti, Lorenzo Kamel, Mario Desiati e Raphael Gualazzi. Nel prosieguo della stagione, spiccano appuntamenti con autori e intellettuali come Silvia Salis, Roy Chen, Piero Marrazzo e Rula Jebreal, che affronterà il tema del genocidio nel contesto dell’era Neo Imperiale.

Per completare la stagione, il teatro di Fontanafredda ospiterà anche riflessioni su letteratura, etica e resistenza culturale, con chiusure affidate a Piero Chiambretti e Guido Harari. Un programma vario e stimolante che ribadisce la missione della Fondazione Mirafiore: promuovere il pensiero critico, l’approfondimento culturale e la partecipazione attiva, ponendo la cultura al centro della comunità.