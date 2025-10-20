Radiologi e cardiologi a confronto sul trattamento di problemi cardiovascolari

Il primo evento ebbe luogo il 19 ottobre 2023 sempre a Colleretto Giacosa, al BioIndustry Park, una fucina di idee innovative e una piattaforma per start-up e per aziende di elevata caratura scientifica, da un’intuizione di Alessandro Depaoli, direttore della Radiologia dell’ospedale di Ivrea. Era la prima volta che si verificava un evento ad Ivrea con il coinvolgimento di Università, Società Scientifiche e relatori di alto profilo locali e nazionali.

Da quel giorno Giulio Salmè, direttore della Radiologia di Savigliano, e Alessandro Depaoli, due medici che prima di essere colleghi, sono amici da più di 20 anni avendo condiviso il percorso universitario, di specializzazione e lavorativo dal Duemila, cominciarono a discutere sulla possibilità di realizzare un evento congiunto che su tematica di imaging e clinica cardiologica permettesse di confrontare territori, aziende e professionalità distanti tra loro ma con diverse tematiche comuni.

E così che nel 2024, in collaborazione con i colleghi delle Cardiologie di Ivrea e Savigliano, Walter Grosso Marra e Michele de Benedictis nasce e si sviluppa il progetto di un evento dal respiro nazionale realizzato lo scorso 17 e 18 ottobre a Colleretto Giacosa, vicino a Ivrea, come era stata la prima edizione.

I direttori hanno coinvolto le Aziende Locali, ottenendone il Patrocinio, e il Territorio. In apertura dell’evento i saluti del direttore generale dell’ASL Torino 4, Luigi Vercellino e del direttore sanitario dell’Asl CN 1, Monica Rebora, dei Direttori DIPSA (per la TO4 Clara Occhiena e per la CN1 Anna Maddalena Basso) in rappresentanza di rispettivi Comparti; dei sindaci di Ivrea e di Savigliano, Matteo Chiantore e Antonello Portera, cui si sono aggiunti i rappresentanti delle Società Scientifiche, Federico Nardi per ANMCO, Enrico Cerrato per il GISE e Alessandro Depaoli per la Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM).

I casi clinici live che hanno accompagnato le relazioni, sono stati presentati in modo “teatrale ed ironico”, con l’egregia interpretazione da parte delle équipe cardio-radiologiche delle due Aziende; un modo innovativo e coinvolgente per comunicare la storia clinica dei pazienti e le diverse sfide diagnostico-terapeutiche affrontate dai sanitari negli specifici setting recitati.

L’idea è piaciuta, ha coinvolto e interessato tutta la platea generando una costruttiva discussione con grande partecipazione di tutti i presenti. E, dopo il successo ottenuto, de Benedictis e Salmè sono già al lavoro per organizzare l’evento del prossimo anno che si svolgerà a Savigliano.