A Clavesana un'onda rosa a sostegno della ricerca e della prevenzione sui tumori femminili [FOTO]

Ottobre è il mese della prevenzione, e anche a Clavesana tante donne hanno scelto di unirsi per sostenere la ricerca scientifica e diffondere il messaggio dell’importanza dei controlli periodici.

Ieri, domenica 19 ottobre, un'onda rosa ha proposto in maniera diffusa per le vie del paese la PittaRosso Pink Parade - manifestazione nazionale che quest'anno ha raggiunto la dodicesima edizione - ossia una camminata non competitiva di circa cinque per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione.

L'idea di portare la manifestazione alla porta delle Langhe è nata da un gruppo di amiche, ma ha raggiunto davvero un risultato incredibili.

"Abbiamo pensato di organizzare la camminata PittaRosso Pink Parade in modalità diffusa sul territorio di Clavesana per sostenere la raccolta fondi devoluti alla Fondazione Veronesi per la lotta ai tumori femminili - spiegano -. Pensavamo di essere una decina di persone, invece, la proposta è piaciuta e hanno deciso di partecipare un centinaio di persone!".

"La nostra onda rosa - aggiungono - ha camminato fino alla panchina rossa dello Sbaranzo che ieri ci ha anche permesso simbolicamente di essere vicine alle donne che sono vittime di violenza. Camminare CON le donne che stanno lottando o che hanno lottato, qualsiasi sia la causa della loro lotta, ci è sembrato il modo migliore per esserci".

Al termine della manifestazione è stata offerta una merenda per tutti i partecipanti preparata in collaborazione con la trattoria Altare e gli studenti della scuola CNOS-FAP di Bra, coordinati dal professore Giacomo Raffreddato.