"English on the Road": il Vallauri porta l'inglese in autobus

Un nuovo progetto linguistico è stato avviato al Vallauri: "English on the Road"!

Lo scopo del progetto è quello di intrattenere gli allievi con alcune attività utili e interessanti nei tempi morti del trasporto da casa a scuola e viceversa, anche tenuto conto del fatto che l'80% degli studenti del Vallauri arriva da fuori Fossano.

I docenti di inglese dell'Istituto hanno pertanto identificato varie app che i ragazzi possono usare per esercitarsi nell'inglese in modo interattivo e divertente, da Duolingo a Kahoot a molte altre, con sfide giornaliere per mantenere desto ed alto il loro livello linguistico e una verifica settimanale del progressi ottenuti. Spesso si sa che “mescolare l’utile al dilettevole” abbia ricadute positive e propositive. Un metodo didattico innovativo, curioso ed azzeccato che sta trovando grande interesse tra gli allievi e che dimostra come anche nelle Lingue straniere e nelle loro strategie di apprendimento, il Vallauri sia una eccellenza sul territorio cuneese e non solo.