L’Alliance française di Cuneo invita alla scoperta del sacro con la mostra “Le Sacre” di Bernard Damiano

L’Alliance française di Cuneo organizza venerdì 24 ottobre alle ore 17,30 una visita guidata alla mostra "Le Sacre" dedicata all'arte religiosa di Bernard Damiano. Guiderà il gruppo in questa scoperta del sacro, il critico d’arte Enrico Perotto, che ringraziamo come pure la direzione del Vescovado Nuovo che accoglie il nostro gruppo nelle sue sale.

L’incontro è rivolto non solo ai soci dell’Alliance française ma anche a tutte le persone interessate all’arte. La mostra sarà visitabile fino al 9 novembre il sabato e la domenica dalle 15 alle 18. L’ingresso è libero su prenotazione.

Appuntamento per la visita guidata alle ore 17,30 davanti al Vescovado Nuovo, Via Amedeo Rossi n 28 a Cuneo. Per partecipare inviare una mail a info@alliancecuneo.eu oppure un messaggio whatsapp allo 338 74 60 796





