Roggero colpito da malore: processo d’appello al gioielliere parte con un rinvio per legittimo impedimento

E’ stato rinviato all’udienza fissata per le ore 9 di mercoledì 12 novembre il processo d’appello aperto oggi in Tribunale a Torino a carico di Mario Roggero.

L’udienza è prima stata sospesa e poi rinviata a causa del malore che nelle prime ore di questa mattina, 22 ottobre, ha colpito il gioielliere.

A darne conto in aula il suo nuovo avvocato difensore, l’avvocato Stefano Marcolini, che una volta effettuato l’appello ha dato conto alla corte del legittimo impedimento occorso al suo assistito. Il legale ha infatti riferito di avere appreso dalla moglie del commerciante del malore che ha colpito Roggero nella primissima mattinata, un "possibile infarto" – ha riferito il legale – che ha indotto il 71enne gioielliere a recarsi al Dea dell’ospedale di Verduno.

La presidente della Corte d’Assise d’appello ha disposto un primo rinvio alle 11 di questa mattina, disponendo nel frattempo accertamenti presso il presidio sanitario.

Dal "Ferrero" è intanto giunta conferma scritta in merito all’accesso al Dea avvenuto alle 6.51 di questa mattina e del fatto che non era ancora formulare una prognosi essendo ancora il paziente in osservazione.

Da qui la decisione della presidente della Corte d’Assise d’Appello Cristina Domaneschi e il rinvio del procedimento di tre settimane comunicato in aula, dove insieme ai legali della difesa erano presenti gli avvocati delle parti civili.

Il 4 dicembre 2023 Mario Roggero era stato condannato dal Tribunale di Asti a 17 anni di reclusione per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo che il 28 aprile di due anni prima si erano introdotti nel suo negozio di via Garibaldi a Gallo Grinzane.