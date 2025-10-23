Alba: riapre il centro sportivo "Edmondo Stroppiana" di via De Gasperi

Il Comune di Alba restituisce alla città un importante luogo di aggregazione: riapre il centro sportivo Edmondo Stroppiana, in via De Gasperi, dopo un intervento di manutenzione e riqualificazione promosso dall’Amministrazione comunale che ha accolto la richiesta del Comitato di quartiere Moretta 2 e dei residenti.

Il centro comprende una piattaforma sportiva a libera fruizione, un parco giochi e un giardino. L’intervento ha riguardato la messa in sicurezza e la manutenzione della recinzione, la cura del verde e la sistemazione del giardino, oltre all’installazione di nuovi giochi per bambini e al rinforzo delle strutture esistenti.

Per celebrare la riapertura, venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 16.30, si terrà una festa di Halloween organizzata dalle associazioni del quartiere, con una breve camminata con partenza dalla scuola primaria Umberto Sacco e arrivo al parchetto di via De Gasperi intorno alle ore 17.00, dove ci saranno merenda, sport, giochi, balli e “Dolcetto o scherzetto” per i più piccoli.

L’evento è organizzato da Montebellina Insieme, Lampada Magica, NaturaMente, Associazione Alpini sezione di Alba e Comitato di quartiere Moretta 2.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Quartieri Davide Tibaldi: «Siamo molto felici di poter restituire agli abitanti del quartiere uno spazio che era rimasto chiuso e inutilizzato. La riapertura del centro sportivo Stroppiana rappresenta un importante passo nel percorso di riappropriazione e riqualificazione degli spazi pubblici, che per noi significa investire nella qualità della vita e nella coesione sociale. Questo intervento nasce dall’ascolto dei cittadini e dalla collaborazione con il Comitato di quartiere, che ringraziamo per il costante impegno».

«La festa di Halloween – aggiunge la consigliera comunale Martina Amisano, residente alla Moretta - sarà una bella occasione per vivere tutti insieme uno spazio pubblico nel nostro quartiere. Eventi come questo aiutano ad attivare la comunità, a ricucire le relazioni e a creare nuove reti: è così che si costruisce, giorno dopo giorno, una città più unita e accogliente».