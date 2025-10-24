Così procedono i lavori sulla tangenziale di Fossano: atteso per metà novembre il varo delle ultime campate del viadotto La Reale [FOTO]

C’è anche la tangenziale di Fossano tra le grandi opere della viabilità di casa nostra delle quali si attende il definitivo completamento.

Ben note le ragioni che hanno indotto Anas a rimettere strutturalmente mano a questa tratta della Statale 231 "di Santa Vittoria", sembra avvicinarsi finalmente a una fase decisiva il rifacimento del viadotto denominato "La Reale".

Dopo aver predisposto le aree di cantiere ormai un anno fa, a inizio novembre 2024, Anas ha avviato la demolizione delle campate dello svincolo de La Reale lungo la carreggiata in direzione Cuneo, attualmente chiusa al traffico.

La demolizione delle campate (per un totale di 20 relativamente a La Reale) è completata.

In concomitanza con le demolizioni è stato avviato il rinforzo delle pile su cui poggeranno i futuri impalcati in acciaio - attività che si è conclusa nello scorso agosto.

Dall’aprile precedente era intanto iniziata la consegna in cantiere delle carpenterie metalliche dei nuovi impalcati del viadotto, consegna che terminerà entro l’anno.

Come di consueto le carpenterie vengono stoccate presso le aree di cantiere in prossimità della tangenziale e via via assemblate.

Completati i primi assemblaggi, a fine agosto Anas ha avviato i vari degli impalcati lungo l’asse principale. Ad oggi sono stati varati 13 dei 15 impalcati. Il varo delle ultime due campate dell’asse principale è programmato nella prima metà di novembre.

L’arrivo in cantiere delle carpenterie metalliche che costituiranno la rampa di svincolo della Reale (qui parliamo di un totale di 5 campate) è previsto entro l’anno. Seguiranno gli assemblaggi e si procederà con la programmazione dei vari.

Una volta varate, le campate sono oggetto di lavorazioni articolate tra cui la realizzazione della soletta, la costruzione degli strati di pavimentazione, l’installazione delle barriere laterali di sicurezza , il montaggio dei giunti di dilatazione, le finiture e infine il collaudo.

All'altro capo dell'arteria, nella parte in direzione Bra ancora chiusa al traffico arrivando da Cuneo-regione Crocetta, è in corso l’installazione delle barriere provvisorie sulle tre campate del viadotto Centallo varato in notturna a fine settembre. Le paratie consentiranno di eseguire in sicurezza i lavori di costruzione della soletta del viadotto in programma per la prossima settimana (foto Cristiano Sabre).