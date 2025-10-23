Bradipi Running Club: più di 35 appassionati in corsa per le vie di Bra

Le strade di Bra si sono animate ieri sera con oltre 35 appassionati di corsa che hanno preso parte al nuovo appuntamento del Bradipi Running Club. Un fiume colorato di entusiasmo, sorrisi e passi in sincronia ha attraversato le vie cittadine, confermando ancora una volta la voglia di correre e di stare insieme.

L’iniziativa, ormai punto fisso per molti runner della zona, ha visto la partecipazione di volti nuovi e habitué del gruppo, uniti dallo spirito di condivisione e dalla passione per la corsa. Il percorso, adatto a tutti i livelli, ha permesso di vivere la città in un modo diverso — con il ritmo dei passi e la forza del gruppo come protagonisti.

“È bello vedere così tante persone ritrovarsi per correre insieme — non conta la velocità, ma l’energia e la voglia di partecipare”, ha commentato uno degli organizzatori.

Il Bradipi Running Club continua così la sua missione: promuovere il benessere, l’attività fisica e la socialità attraverso la corsa, in un’atmosfera accogliente e senza spirito competitivo.

Per chi volesse unirsi, il club organizza allenamenti collettivi regolari a Bra, aperti a tutti — dai principianti ai corridori più esperti.