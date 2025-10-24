Nuova scossa di terremoto a 4 km dall'abitato di Sampeyre, in Valle Varaita

Dopo quella alle 16.50 di ieri, è proseguita con un ultimo fenomeno alle ore 2.01 di oggi, venerdì 24 ottobre, la serie di scosse telluriche da tre giorni si registrano in un punto a pochi km a Nord Est di Sampeyre, in Valle Varaita.

L’ultimo movimento registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha avuto una magnitudo locale pari a 1.9 e una profondità di 14 km, come le due precedenti.

Sono 25 le scosse registrate in un raggio di 30 km dalla zona interessata in questi giorni a partire nei soli mesi di settembre e ottobre.

Pressoché identiche latitudine (tra 44.61 e 44.62) e longitudine (tra 7.22 e 7.23).