San Michele Mondovì: sospensione idrica per lavori PNRR

Due giorni di disagi idrici in arrivo per i residenti di San Michele Mondovì. La Società Mondo Acqua S.p.A. ha comunicato che martedì 28 e giovedì 30 ottobre saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale, nell'ambito del progetto "PNRR - Acquedotto 4.0: innovazione, efficientamento e riduzione delle perdite nella rete idrica cuneese".

Martedì 28 ottobre, l'acqua sarà sospesa dalle ore 8.30 alle 13 (e comunque fino al termine dei lavori) nelle seguenti zone: frazione di Tetti Casotto (Tetti Casotto Sottani e Soprani) e via Casotto.

Giovedì 30 ottobre, la sospensione avrà una durata maggiore, dalle 8.30 alle 17, interessando un'area più vasta del territorio comunale. Resteranno senz'acqua via Torre, via Cinzara, via Braide, via Alle Valli, via Nazionale/SS 28 (dal tratto da Peyrone Legnami alla rotatoria con via Torre), via Angelo Nielli (da SS 28 all'incrocio con via Marenco), via Marenco, via Castello (da via Angelo Nielli a via del Bricco), via Costamagna e via del Bricco.

La società avverte che durante tutta la giornata di esecuzione dei lavori, e anche nei giorni successivi, potrebbero verificarsi intorbidimenti dell'acqua, diminuzioni di pressione e portata ridotta.

Mondo Acqua si è scusata per i disagi e ha assicurato che farà il possibile per ridurre al minimo i tempi di intervento, necessari per migliorare l'efficienza della rete idrica del territorio.